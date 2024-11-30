برعاية وزير الثقافة.. جمعية المؤلفين والملحنين تنظم حفل تكريم للراحل محمد رحيم

أعلن المخرج محمد العدل عن تفاصيل حفل تكريم للموسيقار الراحل محمد رحيم، وذلك برعاية وزير الثقافة السيد الدكتور أحمد هنو، وتنظيم جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل، ويقام الحفل بدار الأوبرا المصرية ١٨ ديسمبر.

ونشر المخرج محمد العدل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة للملحن محمد رحيم، ليشارك بها جمهوره.

منشور المخرج محمد العدل

وعلق المخرج محمد العدل على الصورة بتفاصيل الحفل وكتب "تحت رعاية السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

تنظم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد رحيم علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الاربعاء الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤

وبمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذين تغنوا بألحان الموسيقار الراحل".

قدم الفنان الراحل محمد رحيم رحلة فنية وغنائية حافلة بالأعمال الهامة، لكبار نجوم ونجمات العالم العربي، وتعاون مع الهضبة عمرو دياب، الكينج محمد منير، تامر حسني، ايهاب توفيق، مصطفى قمر، محمد فؤاد، هشام عباس، إليسا، نوال الزغبي، وغيرهم الكثير.