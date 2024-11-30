الخميس.. ندوة عن المقابر التاريخية بنقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة بعنوان "المقابر التاريخية.. المخاطر التي تهدد الآثار والتراث"، يتحدث خلالها د.محمد حمزة الحداد، خبير الآثار والتراث ومساعد رئيس جامعة القاهرة سابقًا، د.حجاجى إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية ورئيس أقسام الآثار بجامعة طنطا سابقًا، د.أحمد سلامة مدير إدارة حماية التراث الطبيعي بجهاز شئون البيئة، أحمد دسوقي كبير باحثين في الآثار ومدير الشئون الفنية بالمتاحف التاريخية سابقًا.

ويدير الندوة الصحفي علي القماش، وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر الساعة السادسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بالنقابة.