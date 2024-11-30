عبرت صحفيات عربيات وأجنبيات، اليوم السبت، عن تضامنهن مع الصحفيات الفلسطينيات، اللواتي يتعرضن لأبشع انتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال عرض مرئي حمل عنوان "صحفيات عربيات وأجنبيات يتضامنّ مع نساء فلسطين وصحفياتها"، عرضته نقابة الصحفيين الفلسطينيين – لجنة المرأة "الجندر" بمركزي التضامن الإعلامي دير البلح وخانيونس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

ونقل عاهد فروانة أمين سر النقابة للصحفيات الحاضرات تحيات نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة والمجلس الإداري ورئيس لجنة الجندر ريما العملة ونائبتها ميسون كحيل، وأوضح أن هذه الفعالية التي تنظمها النقابة من خلال لجنة الجندر، تأتي في إطار مشاركة النقابة في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي بمثابة رسالة دعم من الصحفيات العربيات والأجنبيات لزميلاتهن الفلسطينيات اللواتي يعانين الأمرين بفعل ممارسات الاحتلال بحقهن، حيث استشهد أكثر من خمس وعشرين زميلة صحفية، مشيرا أن الصحفية الفلسطينية ستبقى وفية لرسالتها السامية وستظل عاشقة لوطنها وستستمر في توثيق معاناة شعبها الصامد.

بدورها قالت شيرين الكيالي عضو لجنة الجندر بالنقابة ومنسقة العرض: إن هذه الفعالية عبارة عن لمسة وفاء من قبل الزميلات الصحفيات العربيات والأجنبيات ومؤازرة قوية من قبلهن للصحفيات الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال الإسرائيلي بالكلمة الصادقة والصورة الحقيقية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير، ووجهت شكرها باسم مجموع الصحفيين الفلسطينيين لكل الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات العرب والأجانب الذين يساندون حقوق الشعب الفلسطيني دائمًا. وأكدت الصحفيات العربيات على دعمهن الدائم للصحفيات الفلسطينيات اللواتي يكشفن زيف الاحتلال ويدحضن روايته الكاذبة، وطالبن الصحفيات الفلسطينيات الاستمرار في عملهن رغم كل الظروف المعقدة، ودعون العالم لضرورة توفير الحماية لهن ومحاكمة قادة الاحتلال على ما اقترفوه بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من جرائم حرب.

يشار أن عددا من الصحفيات العربيات والأجنبيات شاركن من أقطار ودول مختلفة في هذا العرض، من بينهن الإعلامية المصرية كريمة الحلفاوي، ورئيسة قسم الشئون الخارجية بوكالة تونس أفريقيا الأستاذة سنية الفتوحي، والإعلامية التونسية مروة الدريري، والإعلامية السورية نغم كباس المذيعة بإذاعة وكالة سبوتنيك الروسية، والإعلامية الجزائرية فيروز ديباري.