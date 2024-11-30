محافظ الشرقية يتفقد المحاور المرورية المقترحة ويشدد على سرعة بدء أعمال التطوير

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال جولته التفقدية لمقترحات المحاور المرورية الجديدة بمدينة الزقازيق وذلك لمناقشاتها على أرض الواقع تمهيداً للبدء في تنفيذها لحل مشكلة التكدس المروري داخل المدينة خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت وعدم تعطيل مصالح المواطنين إلى جانب تحسين الصورة البصرية وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

بدأت جولة المحافظ بمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية برصيف المشاة المقام أمام سور جامعة الزقازيق بشارعي أبو بكر الصديق وجمال عبد الناصر بمتوسط عرض 2.5 م وبتكلفة 2 مليون جنيه والذي يأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة ولتوفير ممشي آمن للمواطنين وطلاب الجامعة.

شدد المحافظ على رئيس حي ثان بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

توجه محافظ الشرقية لتفقد المقترح المروري الجديد بشارع المنشية وإمتداده الرابط بين طريق الزقازيق ميت غمر مروراً بطريق مصرف إكوه وصولاً لطريق الزقازيق / ديرب نجم بطول 900 م وذلك لمعاينته على الطبيعة والبدء في إعداد المقايسات اللازمة لأعمال الرصف والتطوير والإستفادة منه كمحور مروري جديد يساهم في فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق .

كلف المحافظ اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة بعقد اجتماع عاجل بمكتبه مع وكيلي وزارتي الطرق والنقل والزراعة لوضع المقايسات والدراسات اللازمة لتغطية أو ردم خليج الإحباطي المار بالمحور المروري المقترح وذلك للبدء في رصف ورفع كفاءة الطريق والإستفادة منه بما يحقق النفع والصالح العام .

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنبيه على المواطنين أصحاب قطع الأراضي الفضاء بامتداد شارع طلبه عويضة وصولاً لمدينة القنايات بتسويرها وذلك حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تصلح مأوى للحشرات والحيوانات الضالة وتسبب خطراً داهماً على صحة وسلامة المواطنين مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الملتزمين.

اختتم المحافظ جولته بتفقد مقترح تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع سعد زغلول بدءاً من كوبري جامعة الزقازيق وصولاً لميدان عرابي بطول 3 كم والذي يعد من الشوارع الرئيسية والهامة داخل مدينة الزقازيق مشدداً على سرعة الإنتهاء من وضع المقايسات اللازمة للبدء في اعمال التطوير وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع .

وجه المحافظ وكيل إدارة المرور بوضع لوحات ارشادية بشارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق لتنظيم إنتظار السيارات لتكون بالتوازي مع الرصيف وذلك لتوسعة الشارع وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما كلف المحافظ رئيس حي أول بإعادة تنظيم الوضع الحالي لصناديق القمامة بالشارع ووضعها في الأماكن الحيوية والظاهرة للمواطنين حفاظاً على البيئة والشكل الجمالي والحضاري ولتحقيق الإستفادة منها بالشكل الأمثل مع إستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتهذيب الأشجار وإلزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الرصيف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ويسري راشد رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان والمهندس محمد صلاح رئيس قطاع المشروعات بمديرية الطرق والنقل .