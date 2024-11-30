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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انقطاع المياه من الكيلو 30 إلى الكيلو 62 على الطريق الساحلى بالإسكندرية

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب بالاسكندرية
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ترحيل الخط الناقل لمياه الشرب قطر 700م، من الكليو 34 طريق الساحلى القبلي، وذلك بسبب تعارضه مع خطة تنفيذ المشروع الجديد لتطوير محور أبو ذكري.

وشاركت اليوم السبت 30 نوفمبر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية خطة ترحيل خط ناقل لمياه الشرب من الكيلو 34 على الطريق الساحلى، لتعارضه مع مشروع تطوير محور أبو ذكري، وسوف ينتج عن ذلك ضعف شديد في مياه الشرب والتي تغذي العديد من المناطق من حوله.

وأبرز المناطق التي سوق تشهد ضعف شديد في المياه واحيانا يصل إلى انقطاع المياه، هي ربة أبو صير قبلي، وبحري من الكليو 30 إلى الكيلو 62.

وسوف تنقطع المياه من لحظة البدء بأعمال النقل والتي سوف تنتهي بعد مرور ست ساعات بعد الانتهاء من نقل الخط الناقل، وسوف تعود بشكل تدريجي بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل.

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