مجلس الوزراء السوري: نتابع تطورات الأوضاع في حلب إثر هجوم المجموعات الإرهابية

اجتمع مجلس الوزراء السوري، اليوم /السبت/ برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي لمتابعة تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها بسبب هجوم المجموعات الإرهابية.

وتناول الاجتماع - وفقا لبيان أورده التلفزيون الرسمي السوري - واقع العمل في حلب وبحث السبل الممكنة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في ضوء وصول المجموعات الإرهابية الى بعض الدوائر الحكومية والخدمية.

وأكد مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - ثقة مؤسسات الدولة بقدرات وحكمة الجيش السوري ثقة مطلقة، منوها بأن الحكومة تعمل بكافة طاقاتها ومقدراتها لخدمة الجيش والقوات المسلحة.

وشدد على استمرار الوزراء بالعمل بكل مسؤولية ومرونة مع الأوضاع الحالية المرحلية للتخفيف عن المواطنين وفق معطيات الواقع، كما شدد أيضا على أن اجتماعات خلية العمل الوزارية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ ما يلزم لضمان أمن وسلامة المواطنين.