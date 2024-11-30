تسليم 44 جهازا كهربائيا لـ 11 فتاة بكفر الشيخ

سلّم، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، 44 جهاز كهربائى لـ 11 فتاة من المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة، مساهمة من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، اليوم السبت، فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شؤون المجتمع، والدكتور إسماعيل داود المدير التنفيذى لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع وعدد من القيادات التنفيذية.

وشاركت مجموعة العربى فى العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ، بالعديد من الفعاليات التي توثق دور القطاع الخاص، فى المشاركة مع أجهزة الدولة والتواجد بالمجتمع، حيث تجولت عدد من السيارات برفقة فرقة موسيقية تعزف الأناشيد والأغانى الوطنية تحمل رسالة حب وتهنئة لمحافظة كفر الشيخ وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ68 الذي يوافق ذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر 1956، ملحمة قواتنا البحرية الباسلة».

قال محافظ كفرالشيخ، أن مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، ساهمت فى زواج 11 فتاة من العرائس المقبلات على الزواج بعدد 44 جهاز كهربائى من منتجات العربي، حيث قام محافظ كفر الشيخ، بتسليم الأجهزة الكهربائية فى جو ملئ بالسعادة للجميع ،بالتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع، فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، في إطار جهود الدولة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه وإستراتيجية الدولة وسياستها الراسخة فى دعم الفئات الأولى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمبادرات المجتمعية والحكومية التى تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة شهدت عمل خيري مجتمعي من الطراز الأول بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع ، مؤكدًا أنه عمل إنساني يشعر المستفيدين من العرائس من يتيمي الأب والأم بفرحة وسعادة، وأن الدولة بكل فئاتها مشاركة في افراحهم وتخفيف العبء عنهم ونتمنى زيادة أعداد المستفيدين، لتغطي معظم مراكز المحافظة.

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، كما أعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكدًا أن أجهزة الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مقدمًا خالص الشكر لمؤسسة العربي للتنمية المجتمعية، لدورها البارز في وخدمة المجتمع ولمساهمتها فى تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجاً، وأن هذه المبادرة كانت نموذجاً من النماذج المضيئة التي من المفترض أن يسير على خطاها باقي منظمات المجتمع ودعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء كفرالشيخ.

ومن جانبها أعربت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج ، كما قدمت التهنئة إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ وأهالي محافظة كفر الشيخ بهذه المناسبة العظيمة، مؤكدة أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة مع أبناء مصر في كافة ربوعها ، مضيفة أن مؤسسة العربي لها دور بارز في المشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ،كما أكدت علي أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في العديد من المجالات، لافتةً إلى دور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع، والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية تماشياً مع توجهات الدولة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقدمت صباح العربي درع مجموعة العربي، للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تقديرًا لدوره وجهوده الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما قدم محافظ كفرالشيخ درع المحافظة، تقديرًا لجهود مؤسسة العربي في تنمية المجتمع ودعم الأسر الأولي بالرعاية بالمحافظة.

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