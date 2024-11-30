20 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والجابون خلال 9 أشهر

كشف الجهاز المركزى عن بيانًا اليوم السبت، يرصد العلاقات المصرية الجابونية، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إلى الجابون 19.3 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 25 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2023.

وأضاف البيان، بلغ حجم الواردات المصرية من الجابون 650 ألف دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 188 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر والجابون 19.950 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 25.188 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الجابون خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 ما يلي:

1. احجار واسمنت بقيمة 8.1 مليون دولار.

2. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 2.3 مليون دولار.

3. خلاصات للدباغة والصباغة واصباغ بقيمة 1.2 مليون دولار.

4. محضرات حبوب ( مكرونة ومقرمشات) بقيمة 1.0 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الجابون خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 ما يلي:

1. خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 638 ألف دولار.

2. مشروبات سوائل كحولية وخل بقيمة 4 آلاف دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية وآلية واجزاؤها بقيمة 5 آلاف دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الجابونية في مصر 100 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 1.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجابون 625 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 404 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الجابونيين العاملين في مصر 13 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 18 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الجابون 2.5 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الجابون طبقــًا لتقديرات البعثة 500 مصري حتى نهاية عام 2023.