سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة إجراءات إعادة تشغيل سوق ترعة البوصة

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف،اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ، للوقوف على الوضع الراهن لسوق ترعة البوصة بمدينة بني سويف ، حيث حضر الاجتماع : علي يوسف رئيس المدينة ،ومسؤولو التفتيش المالي والإداري والتنمية الاقتصادية والمكتب الفني بالمحافظة.

ناقش السكرتير العام عدد ا من المقترحات الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل سوق ترعة البوصة، مشيراً إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" ، بدراسة أفضل السبل لاستثماره بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة منه ، وذلك بحسب القانون واللوائح المتعلقة بالتعاقدات الحكومية ، موضحا أنه يتم حاليا وضع خطة للاستفادة من تشغيل السوق الذي تم تطويره ورفع كفائته،في إطار استراتجية المحافظة لإعادة توزيع الأسواق لدعم احتياجات المواطنين الحياتية، من خلال التيسير على المواطنين والباعة .