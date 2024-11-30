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السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة إجراءات إعادة تشغيل سوق ترعة البوصة

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام
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عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف،اجتماعًا بحضور  أعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ، للوقوف على الوضع الراهن لسوق ترعة البوصة بمدينة بني سويف ، حيث حضر الاجتماع : علي يوسف رئيس المدينة ،ومسؤولو التفتيش المالي والإداري  والتنمية الاقتصادية والمكتب الفني بالمحافظة.

ناقش السكرتير العام عدد ا من المقترحات الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل سوق ترعة البوصة، مشيراً إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" ، بدراسة أفضل السبل لاستثماره  بالشكل  الأمثل وتحقيق الاستفادة منه ، وذلك بحسب  القانون واللوائح المتعلقة بالتعاقدات الحكومية ، موضحا أنه يتم حاليا وضع خطة للاستفادة من تشغيل السوق الذي تم تطويره ورفع كفائته،في إطار استراتجية المحافظة لإعادة توزيع الأسواق لدعم احتياجات المواطنين الحياتية، من خلال التيسير على المواطنين والباعة .

 

 

 

 

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