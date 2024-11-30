شبورة كثيفة ومائل للبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الاحد ،شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 7 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغري 11 درجة .