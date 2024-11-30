محافظ الغربية يوافق على اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 56 قرية وعزبة

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عُقدت اليوم السبت، عن موافقة المجلس على اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 16 قرية من مراكز (السنطة – طنطا – قطور – بسيون)، و40 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى – قطور – طنطا).

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية تعتبر من أولى المحافظات التي انتهت من تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة، بما يشمل اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات. وبلغت نسب الإنجاز 100% للمدن، 97% للقرى، و67% للعزب، مع استمرار العمل لاستكمال النسبة المتبقية.

وأشار اللواء الجندي إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع النمو السكاني والرؤية المستقبلية، تماشياً مع خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، التي تعد أساساً لتحقيق التنمية المستدامة.