مجلس النواب يستعرض سياسات وزارة السياحة الإثنين المقبل

يستضيف مجلس النواب خلال جلسته العامة بعد غد الإثنين، وزير السياحة والآثار شريف عطية بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة.

ويسستعرض الوزير خلال الجسلة سبل تعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.