ماذا يحدث في حلب؟ الحرس الثوري يتهم إسرائيل بدعم مسلحي المعارضة بسوريا

تعيش سوريا أوضاع صعبة في ظل الهجوم الكبير الذي قامت به فصائل مسلحة في حلب ويخوض الجيش السوري حرب علي طريق دمشق حلب مع إرهابين مسلحين، وهو منعطف خطيرًا.

البعض رجح وجود دعم واسع من عدة جهات خارجية من منها إسرائيل وإيضاً اشارت اصابع الاتهام الي تركيا وانها تتدخل في الصراع من أجل تحقيق أي مكسب.

ماذا يحدث في حلب

وأعلن الجيش السوري عن انسحابه المؤقت من حلب، مشيرًا إلى أن هذا الانسحاب جاء تحضيرًا لهجوم مضاد، في وقت تشهد فيه المنطقة اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة على عدة جبهات في إدلب.

وأوضح الجيش أن تنوع جبهات القتال دفعه إلى اتخاذ قرار سحب قواته "بهدف إعادة الانتشار".

وقال الجيش إن الجماعات المسلحة تتدفق بكثافة عبر الحدود الشمالية، لكنها لم تتمكن من تثبيت مواقعها في حلب بسبب الضربات الجوية التي استهدفتها.

علي الفور خرج وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لنفي القصة والاتهمات الموجهة من من البعض الي انقرة مؤكداً علي أن تركيا لم تنخرط في الصراعات الدائرة في المدينة.

ووجهت إيران الاتهامات الي إسرائيل عن الاحداث الجارية في الاراضي السورية وتهدد أمأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

حيث قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، السبت، إن "المهزومين في غزة ولبنان يقودون اليوم الهجمات في سوريا"، في إشارة إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن حسين سلامي قوله إنه بعد "الهزائم الاستراتيجية"، التي منيت بها إسرائيل في جبهتي غزة ولبنان، "شنت الجماعات التكفيرية الإرهابية، تحت قيادة وتوجيه المهزومين في ميادين القتال في غزة وجنوب لبنان، هجمات وحشية جديدة على سوريا في الأيام الماضية".

وأضاف أن هذه الهجمات "واجهت ردودا من الجيش والقوات الشعبية في هذا البلد".

روسيا تعد بدعم الجيش السوري

قال مصدران عسكريان سوريان إن سوريا تلقت وعدا بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في منع المسلحين المعارضين للرئيس بشار الأسد من الاستيلاء على محافظة حلب بشمال غربي البلاد، بحسب رويترز.

وأضاف المصدران أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.