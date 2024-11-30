ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب النسائية لكرة الصالات يختتم معسكره التدريبي استعداداً لبطولة أمم إفريقيا

منتخب النسائية لكرة
منتخب النسائية لكرة الصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى منتخب النسائية لكرة الصالات تحت قيادة مدربه نادر رشاد معسكره التدريبي المفتوح الذي أقيم فى الفترة من ٢٥ إلى ٣٠ نوفمبر بالصالة المغطاة بستاد القاهرة،استعداداً لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم التى ستقام في الفلبين ٢٠٢٥.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من سهيلة حسين،تقى صبرى وأسماء البسيونى واللاعبات إسراء فرج،منى السيد، ملك عمرو،ندي مؤمن ،
شيماء علي،نورهان عمر،شروق ابراهيم،نورهان عاشور،ايمان حسن،منار حميد،منه منصور،
امينه وليد،يارا صبري وندي الغريب.
ويعمل الجهاز الفني على انتقاء أفضل العناصر من المواهب النسائية لتكوين القوام الأساسي للمنتخب الوطني قبل بداية المشوار الأفريقي لتحقيق الصعود والتأهل إلى كاس العالم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية وراء تشكيل المنتخب بعد إقرار إقامة بطولة كأس العالم لأول مرة لوضع كرة الصالات النسائية على طريق الانطلاق في المنافسات الدولية.
ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من ايمن عبدالرحمن مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، الدكتورة رانيم عبدالراضى اخصائي العلاج الطبيعي وكابتن سونيا السيد ادارى.

IMG_1989
IMG_1989
منتخب النسائية لكرة الصالات اتحاد الكرة