ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة مدير عام نادي طامية الرياضي بالفيوم

مدير عام نادي طاميه
مدير عام نادي طاميه الرياضي بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي مركز شباب طاميه احد انديه دوري القسم الثاني ممتاز ب  بمحافظه الفيوم ، وفاة محمد امبابي، مدير عام النادي عن عمر 55 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.فيما عمت حالة من الحزن مسقط رأس الراحل في مركز طاميه بمحافظة الفيوم، بعد إعلان نبأ وفاته.

ونعى مركز شباب طاميه، محمد امبابي مدير عام النادي، الذي رحل عن عالمنا امس الجمعه .

وكتبت الصفحة الرسمية لمركز الشباب على فيس بوك.. لا حول ولا قوه إلا بالله كابتن "محمد امبابي " مدير عام النادي في ذمة الله.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

وسادت حالة من الصدمة بين مسئولي النادي والجهاز الفني، ولاعبي الفريق وجميع العاملين بالنادي بعد عملهم بالخبر ، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان منذ شهرين حيث فاجأه المرض فجأة وتوفي بعد شهرين من إصابته ،

وشيع العشرات من أهالي مدينة طاميه في محافظة الفيوم، جثمان محمد امبابي في جنازة مهيبة بعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد النور المحمدي .

وتحوّلت صفحات زملاء وأقارب وأصدقاء  الراحل إلى دفتر عزاء، حيث نعاه زملائه بكلمات مؤثرة داعين له بالرحمة والمغفرة ولسرته بالصبر والسلوان.

وفاة مدير عام نادي طاميه الرياضي محافظة الفيوم نادي طاميه الرياضي وفاة محمد امبابي مدير عام نادي طاميه الرياضي احد انديه دوري القسم الثاني ممتاز ب