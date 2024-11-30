15 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس والشجاعية

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم /السبت/، في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال استهدف مركبة وتجمعا لمواطنين أثناء استلامهم للطحين في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال قوافل المساعدات في قطاع غزة، ففي فبراير الماضي، استشهد 118 مواطنا، وأصيب 760 آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، جنوب مدينة غزة، عرف حينها بـ"مجزرة الطحين".

كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في غارة للاحتلال استهدفت منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت المصلدر بأن 7 شهداء ارتقوا فيما أصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف الاحتلال منزلا في حي الرمال وسط مدينة غزة، يعود لعائلة كحيل، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وكان 5 فلسطينيين استشهدوا ايضا، بينهم 3 موظفين بمنظمة المطبخ المركزي العالمي، في قصف الاحتلال مركبة مدنية على طريق صلاح الدين في منطقة السطر الشرقي شمال شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.