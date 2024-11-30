الأمم المتحدة: إنقاذ 100 من لاجئي "الروهينجا" قبالة سواحل إندونيسيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم السبت، إنقاذ أكثرمن 100 لاجئ من أقلية /الروهينجا/، من بينهم نساء وأطفال، وذلك عقب غرق قاربهم قبالة سواحل إندونيسيا.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المسئول بالمفوضية فيصل الرحمن، قوله إن القارب الخشبي كان يحمل على متنه 116 شخصا، حيث تم العثورعليه غارقا بشكل جزئي قبالة ساحل جزيرة "سومطرة"، مشيرا إلى أن اللاجئين لا زالوا متواجدين على الشاطئ، ولم يتم بعد تحديد المكان الذي سيتم نقلهم إليه.

ويعاني أفراد أقلية /الروهينجا/، ومعظمهم من المسلمين، من الاضطهاد في ميانمار، ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة وباهظة التكلفة تتم عادة على متن قوارب متهالكة من أجل الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.