صحة الشيوخ: تطوير المستشفيات العامة خطوة لتحقيق العدالة وتوفير خدمات عالية المستوى

ثمن النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد المستشفيات الحكومية بعد تطويرها، والتي شملت مستشفيي "أم المصريين العام" و"بولاق الدكرور العام" بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى جولة أخرى تشمل مستشفيات "أورام دار السلام (هرمل)" و"بولاق أبو العلا" و"معهد ناصر" بمحافظة القاهرة، بمرافقة الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.

وقال خضير في بيان له، إن هذه الجولات التفقدية تعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن أعمال التطوير في المستشفيات العامة تعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية عالية المستوى لجميع الفئات، وخاصة في المناطق الشعبية.

وأوضح النائب الدكتور حسين خضير، أن مستشفيات "أم المصريين" و"بولاق الدكرور" أصبحت الآن نموذجًا للمستشفيات الحديثة التي تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، مع تحسين البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية، مما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقليل العبء على المستشفيات المركزية.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن جولة رئيس الوزراء في المستشفيات الأخرى بمحافظة القاهرة، مثل "معهد ناصر" و"هرمل"، تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير كافة المنشآت الصحية في مصر

وشدد النائب حسين خضير، على أهمية هذه الجهود في تعزيز قدرة النظام الصحي على التعامل مع التحديات المتزايدة، سواء من حيث عدد المرضى أو نوعية الحالات.

واختتم رئيس صحة الشيوخ بيانه، بالتأكيد أن تطوير المستشفيات العامة يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية شاملة وذات جودة عالية لكافة المواطنين.