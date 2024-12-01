قائمة الاتحاد.. شعار هانى أبو ريدة لقيادة الجبلاية

كشف المهندس هاني أبو ريدة، المرشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري عن خطة قائمته لإدارة الجبلاية في الفترة المقبلة بعدما ضمن الفوز بالتزكية، والذي جاء تحت شعار قائمة الاتحاد لقيادة الكرة المصرية خلال الأربع سنوات المقبلة.

وبعد نجاح قائمة المهندس هاني أبو ريدة بالتزكية في انتخابات اتحاد الكرة المصري، بدأت القائمة تحركاتها وجولاتها الميدانية لفتح قنوات تواصل مباشرة مع الأندية ومختلف الأطراف المعنية بكرة القدم المصرية، وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز التعاون المشترك ووضع رؤية شاملة لتطوير كرة القدم المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال هاني أبو ريدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس السبت، إنه يتوجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم ودعمهم طوال المشوار، وكل أجهزة الدولة المعنية بالرياضة ومسئوليها والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمهم وثقتهم، وأن مصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق في كرة القدم وتستحق واقع ومستقبل أفضل.

كما كشف هاني أبوريدة عن البدء الفوري للعودة الكاملة للجماهير في المدرجات والتنسيق مع جميع الجهات بما فيها الوزارة والرعاة وشركة تذكرتي ووسائل الإعلام والأجهزة المختلفة، لمناقشة ومعالجة أسباب إحجام الجماهير عن حضور المباريات ودعم المنتخبات الوطنية، وتوفير أجواء مريحة لتجربة دخول الاستاد.

وتحدث "أبو ريدة" عن قيمة النجم محمد صلاح كداعم كبير للمنتخب ووجه مشرفة لكرة القدم المصرية عالميا، كما كشف عن مستقبل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في ظل الشائعات التي تتردد حول توتر العلاقة بين رئيس اتحاد الكرة المقبل والمدير الفني للمنتخب، وأكد أن استمرار "العميد" مرهون بالنتائج.

وتطرق أبو ريدة للحديث عن ملف التحكيم في الكرة المصرية والذي أصبح يمثل أزمة في ظل الأخطاء التي تحدث في الفترة الأخيرة وحالة الجدل الكبيرة.

كانت قائمة أبو ريدة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحري ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

بدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، في منتجع الأسيوطي، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحاتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة قبل المؤتمر الصحفي.

زيارة الأندية في المحافظات شملت زيارات للأندية البعيدة عن العاصمة مثل أندية الصعيد والدلتا والقناة، وحرصت القائمة على مناقشة احتياجات تلك الأندية لتطوير البنية التحتية ودعم النشاط الرياضي فيها.

وشملت أيضا لقاءات مع مسئولي أندية الدوري الممتاز وتضمنت الجولات اجتماعات مع رؤساء أندية الدوري الممتاز لبحث سبل تحسين نظام المسابقات وزيادة عائدات البث والرعاية.

بالإضافة إلى جولات للأندية الشعبية حيث ركزت القائمة على زيارة أندية عريقة مثل الاتحاد السكندري والمصري والإسماعيلي لتعزيز التعاون معهم ودعمهم لاستعادة بريقهم.