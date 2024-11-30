"متخلونيش أتكلم في المايك".. شيرين تثير الجدل في حفل الكويت

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل مجددًا خلال حفلها الذي أقامته في الكويت أمس الجمعة، ولاقى حضور جماهيري كبير.

وبدأت شيرين، الحفل بأغنية حبيبي نساي،وعندما وصلت إلى أغنية “مشاعر”، عرضت صورًا للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة في لحظات مؤثرة.

وقالت شيرين خلال كلمتها للجمهور: “يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية، يالهوي اتلخبطت!»، ما أثار موجة من الضحك بين الحضور. واستكملت حديثها بعفوية: «قولتلكوا متخلونيش أتكلم في المايك، أنا فضيحة”.

وأعربت شيرين خلال الحفل عن تضامنها مع الشعب اللبناني، قائلة: “مبروك لأهل لبنان وقف إطلاق النار”، ثم أدت بعدها أغنية “بحبك يا لبنان”، للفنانة فيروز، من كلمات وألحان الرحابنة.