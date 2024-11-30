حبس حارس عقار سرق مشغولات ذهبية بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس متهم في سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدى السيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من سيدة تفيد سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكنها.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط حارس عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية) من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.