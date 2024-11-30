حبس شخصين متهمين بسرقة سيارة في الساحل

قررت نيابة الساحل، حبس شخصين في سرقة سيارة مواطن 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على شخصين سرقوا سيارة بدائرة قسم شرطة الساحل .

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الساحل ، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم ، وبحوزتهما ( السيارة المستولى عليها – مفتاح مصطنع) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

