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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شخصين متهمين بسرقة سيارة في الساحل

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة الساحل، حبس شخصين في  سرقة سيارة مواطن 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على شخصين سرقوا سيارة بدائرة قسم شرطة الساحل .

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الساحل ، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم ، وبحوزتهما ( السيارة المستولى عليها – مفتاح مصطنع) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 

النيابة العامة المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب المفتاح المصطنع بأسلوب المفتاح المصطن امن القاهرة دائرة قسم شرطة الساحل قسم شرطة الساحل