بالصور.. رئيس أرمنت يتابع تدريب فرق التنمية الاقتصادية بقرى "حياة كريمة"

تابع العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، اليوم السبت، عمل الوحدات المحلية القروية بالمركز بتشكيل فرق التنمية الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، لاختيار أعضاء الفريق لحضور برنامج تدريبى مشترك بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي "WFP".

التدريب استهدف تدريب فرق التمية الاقتصادية لتمكينم من ممارسة دورهم التطوعي

وأوضح الهواري، أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال ورشتين تدريب بمكتبة مصر العامة بالأقصر، مدة كل ورشة ثلاث أيام متتالية، لتدريب وبناء قدرات تلك الفرق من خلال إكسابهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من ممارسة دورهم التطوعي في نطاق وحداتهم المحلية بكفاءة وحتى يكون لهم دور مؤثر في دعم التنمية الاقتصادية بقرى "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تنمية القرى من خلال مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبرعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

حضر الورشة التدريبية الأولى، فريق قريتي السلام والرزيقات والمهندسة نورا عثمان مسئول التنمية الاقتصادية بديوان عام محافظة الأقصر، في الفترة من ٢٣ نوفمبر حتي ٢٥ نوفمبر الجاري، وحاضر فيها أحمد جعفر من الوحدة المركزية حياه كريمة بوزارة التنمية المحلية، ودكتور جوزيف ثابت مدرب رياده أعمال، ومحمد محيى ممثل برنامج الأغذية العالمي.

فيما أقيمت الورشة التدريبية الثانية، في الفتره من ٢٦ نوفمبر حتي ٢٨ نوفمبر الجارى بحضور فريق قريتي الرياينة والمحاميد وفاطمة أحمد عبد الفتاح مسئول التنمية الاقتصادية بمركز ومدينة أرمنت، وحاضر فيها ممثل عن الوحدة المركزية حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، وأحد مدربي ريادة الأعمال، وزينب عبد الشافي مشرف برنامج الأغذية العالمي بالأقصر.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي"WFP" يسعيان لتنفيذ مرحلة جديدة من التدخلات تركز على الجانب الاقتصادي وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال تطبيق بعض الممارسات الناجحة التي طبقها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر فيما يتعلق بدعم التكتلات الاقتصادية والخدمات المحلية الموجهة للقطاع الخاص المحلي، وتشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية من خلال مشروع إدارة محلية مستدامة، ومن أفضل الممارسات التي تسعى الوزارة والبرنامج لإعادة تطبيقها هي ممارسة تشكيل لجان مجتمعية تقوم بدور الداعم للتنمية الاقتصادية المحلية.

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