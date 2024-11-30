رئيس الوزراء: تنفيذ 1220 مشروعا جديدا بقطاع الصحة خلال 10 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا بقطاع الصحة باستثمارات تجاوزت 180 مليار جنيه خلال 10 سنوات الماضية، وأخر عامين 24 مشروع وهذا العام 20 مشروعا بـ 10.5 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المشروعات تتضمن أكثر من 10000 سرير وكل ذلك بجانب مشروع التأمين الصحي الشامل وتم اتخاذ قرارات بدخول 5 محافظات جديدة خلال 3 سنوات مقبلين بنحو 115 مليار جنيه بخلاف مشروع "حياة كريمة" وتطوير المراكز.

وأكد أن هذه الأرقام تعطي تصورا لجهود الدولة في قطاع الصحة والاهتمام به، مشيرًا إلى أننا لدينا تراكمات من الماضي أدت إلى وجود عجز في الأسرة وقصور في الخدمة وأيضًا مع استيعاب الزيادة السكانية.

وأوضح أن الدولة تعمل في مجالي التعليم والصحة بشكل كبير لخدمة المواطنين، موجها الشكر لوزير الصحة للجهد القائم في قطاع الصحة، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير محيط المستشفيات.