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السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الجابون يدعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلاده

رئيس الجابون
رئيس الجابون
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هنأ الرئيس الجابوني  الرئيس السيسى على تشييد العاصمة الإدارية الجديدة متمنيا أن تكون فى الجابون مثل هذه الإنجازات

ودعا الرئيس الجابونى الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين للاستثمار فى الجابون فى كافة المجالات
.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بالاتحادية
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية

وأجريت للرئيس الجابوني مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقي السلاميين الجمهوريين لمصر  والجابون كما صافح الرئيسان حرس الشرف.
 

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي