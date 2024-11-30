رئيس الجابون يدعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلاده

هنأ الرئيس الجابوني الرئيس السيسى على تشييد العاصمة الإدارية الجديدة متمنيا أن تكون فى الجابون مثل هذه الإنجازات

ودعا الرئيس الجابونى الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين للاستثمار فى الجابون فى كافة المجالات

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بالاتحادية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية

وأجريت للرئيس الجابوني مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقي السلاميين الجمهوريين لمصر والجابون كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

