رئيس الوزراء: نعمل على زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لاستيعاب الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا تفقدنا اليوم عددًا من المستشفيات التي يتم تطويرها، مشيرًا إلى أننا نعمل على زيادة عدد الأسرة والمساحات الخاصة بها لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه تفقد مستشفى دار السلام للأورام ليكون مركزا لعلاج الأورام على أعلى مستوى بالعالم بالشراكة مع شركاء أجانب، لافتًا إلى أنه يتم التطوير مع الحفاظ على المستشفى القائم لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح، أنه تفقد مستشفى بولاق أبو العلا الجديد، ومشروع "مدينة النيل الطبية" بمعهد ناصر الذي سيكون من أعظم المشروعات في مصر وهذا المكان يصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة وإنشاءات جديدة تستوعب إلى ما يقرب أكثر من 2000 سرير في هذا الصرح العالمي.