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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شيكابالا والسيد وناصر يخوضون برنامجا تأهيليا على هامش مران الزمالك

شيكابالا
شيكابالا
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واصل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد السيد وناصر ماهر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرامج التأهيلية الموضوعة لهم من قبل الجهاز الطبي للأبيض.

 يأتي ذلك على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي مجموعة من الفقرات التأهيلية ضمن البرامج التأهيلية الموضوع لهم، في صالة الجيمانيزيوم، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

شيكابالا محمد السيد ناصر ماهر برنامج تاهيلي مران الزمالك الدوري الممتاز