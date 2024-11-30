ليلة رقص معاصر تبدأ برنامج عروض الإقامات الفنية غدا الأحد

تبدأ ليلة رقص معاصر والمقامة في الفترة من 26 نوفمبر إلى 12 ديسمبر برنامج عروض الاقامات الفنية، الذي يتضمن 5 عروض رقص معاصر وفيليمين قصيرين، وذلك ابتداء من غد الأحد 1 ديسمبر الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، وذلك على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون في تمام الثامنة مساء، لتقدم عروض برامج الاقامات بعد ذلك بمحافظتي الإسكندرية بالتعاون مع مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية والمنيا بالتعاون مع مركز الجزويت التربوي لخدمات الشباب بالمنيا.

ويتضمن برنامج الاقامات الفنية عرض ريترو من تصميم وأداء أحمد غريب من مصر، عرض "صور" من تصميم مود باكينماير ومايكل كاستلان من فرنسا، فيلم قدر من إخراج نور قورة، و فيلم الحياة باللون الأسود من إخراج فاطمة محمد " قطقوطة" من مصر وتقدم هذه العروض أيام الأحد والثلاثاء 3،1 ديسمبر.

كما يتضمن البرنامج عرض "يقظة" من أداء وإخراج مؤمن نبيل من مصر، ما:بين من تصميم إخراج تشون تشانج من ألمانيا، وعرض دراسة في الصمود لتوماسو بيترولو و يمثل بريطانيا، تقدم العروض أيام الإثنين والأربعاء 4،2 ديسمبر.

يذكر أن برنامج الاقامات الفنية لليلة رقص معاصر هوعبارة عند إقامة فنية لمدة شهرين في مصر، من خلال دعوة مفتوحة للفنانين من مصر والعالم، ينتج عن هذه الاقامة عروض رقص معاصر سواء عروض حية أو أفلام رقص من تصميم مصممين حركة مصريين ودوليين بالتعاون مع راقصين مصريين.

ليلة رقص معاصر تقام بدعم من الاتحاد الأوروبي، اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، المجلس الثقافي البريطاني، السفارة الفرنسية، المركز الثقافي الفرنسي، والمعهد الثقافي الألماني (جوتة).

وينظم الحدث كل من ستوديو عزت عزت، وصلة للفنون، يالا دانس، وبالتعاون مع دوار للفنون، ستوديو عماد الدين، المعهد الثقافي الإيطالي، جزويت القاهرة، منصة "على فين"، مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ريكرو، ومركز الجزويت التربوي لخدمات الشباب بالمنيا.