مدبولي: من الممكن أن يقل سعر الصرف أو يرتفع وفقًا للعرض والطلب.. ولن نكرر خطأ "التثبيت"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا لن نكرر الأخطاء السابقة حيث إنه كان الافتراض أن تثبيت سعر الصرف يقوي الدولة، والنتيجة حدوث مشاكل، وبالتالي فإن التعويم تسبب في الارتفاع بأرقام كبيرة وصل إلى 40%.

وأضاف رئيس الوزراء على هامش مؤتمر صحفي بمدينة ناصر الطبية، أنه منذ تحرير سعر الصرف أصبحت حركة الزيادة 4% فقط.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يقل سعر الصرف أو يرتفع وفقًا للعرض والطلب، مشيرًا إلى أن عند طرح الأمر على الاقتصاديين كان النصيحة بألا يتم تكرار خطأ الماضي بتثبيت سعر الصرف، لافتًا إلى أن التحرك في حدود هذه النسب الحالية بالارتفاع أو الانخفاض.