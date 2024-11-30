10 قرارات لمجلس جامعة طيبة التكنولوجية في اجتماعه الدوري رقم 19.. صور

عقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، الاجتماع الدوري رقم 19 لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس، والذي أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات الهامة، التي تهدف إلى تطوير الجامعة وتعزيز مكانتها على الساحة الأكاديمية.

وجاءت أبرز القرارات التي اتخذها مجلس جامعة طيبة التكنولوجية كالتالي:

1 - إنشاء مركز التطوير المهني بهدف صقل مهارات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المتغير باستمرار.

2 – توقيع بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في إطار حرص الجامعة على تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان.

3 - تحديد موعد مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثالث لشباب التكنولوجيين والذي سيقام في الفترة من 11 إلى 12 فبراير 2025، لتوفير منصة للشباب لعرض أفكارهم ومشاريعهم.

4 – إاامة الأسبوع البيئي الثاني والذي سيُعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2025، تحت شعار "بيئة تكنولوجية نظيفة ومستقبل مشرق مستدام"، بهدف توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة.

5 – إقامة الملتقى التوظيفي الثاني: والذي سيُقام في 30 أبريل 2025، لربط الخريجين بسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

6 - الموافقة على اعتماد خطة مشروع موازنة الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ برامجها ومشاريعها مما يضمن سير العملية التعليمية بسلاسة وفعالية.

7 - حرص المجلس على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث وافق على تنفيذ عدد من حملات الدعاية للتعريف بالجامعة بالتعاون مع محافظة الأقصر ومكتبة مصر العامة في عدد من المحافظات، بهدف جذب الطلاب المتميزين وزيادة الوعي بأهمية التعليم التكنولوجي.

8 – وفي إطار حرصها على دعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية متكاملة، وافق المجلس على إنشاء مجموعة من الصناديق الخاصة بجامعة طيبة التكنولوجية، والتي تشمل صندوق الخدمات التعليمية، وصندوق حصيلة استخدام الصيانة، وصندوق الخدمات الطبية، وصندوق الاتحادات الطلابية، وصندوق التكافل.

9 - كما أظهر المجلس اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الدولي، حيث وافق على مشاركة الجامعة في برنامج رواد علماء مصر، والذي يهدف إلى بناء كوادر علمية متميزة في مختلف المجالات.

10 - وفي خطوة تعزز مكانة الجامعة على الصعيد الدولي، أشادت المجلس باستضافة النسخة الثانية عشر من المؤتمر السنوي بعنوان "المؤتمر الدولي الثاني عشر في رياضة العلوم والمعلومات: تحديات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي"، والذي أقيم خلال شهر نوفمبر 2024.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عادل زين الدين على أهمية هذه القرارات في تحقيق أهداف الجامعة الرامية إلى تحقيق التميز والريادة في مجال التعليم التكنولوجي، مشيراً إلى أن الجامعة ماضية قدماً في تطوير برامجها الأكاديمية وبحثها العلمي لخدمة المجتمع.

اجتماع مجلس طيبة التكنولوجية (4)

اجتماع مجلس طيبة التكنولوجية (3)

اجتماع مجلس طيبة التكنولوجية (2)