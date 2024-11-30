لأول مرة.. مصر تستحوذ على 6 مقاعد متنوعة في الاتحاد الدولي للرماية

تمكنت مصر من الفوز بـ4 مقاعد فى انتخابات الاتحاد الدولي للرماية "ISSF"، والتي أقيمت في مقر اللجنة الأولمبية الإيطالية (CONI)، في سابقة لم تحصل عليه أي دولة في العالم، وذلك في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وحصلت مصر علي 4 مقاعد في لجان الاتحاد الدولي للرمايه، بعدما فاز طارق شرارة، بمقعد في "لجنة مسدس"، كما حصلت نها العيسوي، علي عضوية في "لجنة البندقية"، كما حصد باسل محمد، علي عضوية في لجنة التارجت سبرنت" وحصد الدكتور محمد عامر، علي عضوية "لجنة المدربين".

بالإضافة للمقعدين السابقين وهو حصول اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي علي عضوية مجلس ادارة الاتحاد الدولي للرماية "ISSF"، ومحمد وهدان علي منصب رئيس لجنة الخرطوش في الاتحاد الدولي للرماية.

وشهد الاجتماع الذي استمر لمدة يومين مناقشات مفتوحة ومثمرة في العديد من الملفات الخاصة بالبطولات الدولية خلال الفترة القادمة ومناقشة تطوير اللعبة في العالم وموقف كل قارة من تنظيم البطولات وتطوير الرماية، والمشاركة في الفاعليات ومسابقات الرسمية لعام 2025.



وقد حرص الإيطالي لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ISSF علي تكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية.

وأعرب روسي، عن سعادته بوجود شخصية مؤثرة، مؤكدا أهمية تواجد شخصية لها تأثير قوي في لعبة الرماية ممثلًا عن مصر في الاتحاد الدولي، وهو ما يعكس قيمة الرماية المصرية على المستوى الدولي ويعود بمكاسب عديدة على جميع المستويات.