نائب رئيس العربية لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكد عصام يونس نائب رئيس مجلس امناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، علي أن يوافق اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل حرب الابادة القائم علي قطاع غزة ، حيث استشهد مايزيد عن 42 ألف فلسطيني، 75% منهم نساء وأطفال ،120 ألف جريح ،ولازال ما يزيد عن 15 ألف مفقود تحت انقاض كما تم تدمير 80٪؜ من الحياة في قطاع غزة فكل ما يهدف الي الضغط علي تهجير السكان من القطاع ومصر هي من واجهت مشروع التهجير حتي الآن.

وأضاف « يونس»، في تصريح خاص "البوابة نيوز" ، أن الخوف قائم الآن علي تهجير الفلسطينيين وهذا ما تسعي إليه دولة الاحتلال، مشددا علي دور مصر كان مهم وحاسم في هذا الأمر حيث منعت تهجير الفلسطينيين خرج قطاع غزة.

واوضح ، أن القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت، وذكرت أن الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية يعد قرار بالغ الاهمية وأعاد الاعتبار لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم كما انه قرار يؤكد علي أن إنهاء الاحتلال، ضرورة تعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من اذي واعادة الاصول عما كانت عليها.

وطالب العالم القيام بواجباتهم لضمان إنهاء الاحتلال، مشدداََ علي أن الاساسي في الاراضي المحتلة غياب المحاسبة حيث تشعر إسرائيل أنها فوق القانون طالما دول كثيرة ترفض الإلتزام بدورها السياسي والقانوني وهذا يفسر سبب تكرار الحروب علي قطاع غزة منذ عام 2008، 2012، 2014، 2021، 2023ولم تنتهي الحكاية بعد ، مشدداََ علي أن الفلسطينيين يشعرون أن العادالة في خصومة مزامنة معهم بسبب عدم ملاحقة أي من أمر او نفذ جرائم ضد الابرياء.

والجدير بالذكر ، أن دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.