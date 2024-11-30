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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يخصص مهام جديدة لمعاونيه على هامش مران الزمالك

جوميز
جوميز
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اجتمع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم السبت، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام جوميز بتوزيع بعض المهام على معاونيه خلال المران، و تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لخوض بعض الفقرات البدنية.

وواصل الفريق تدريباته الجماعية، اليوم السبت، على ملعب النادي اليوم بعدما منح اللاعبون راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية مساء الأربعاء، ثم الفوز وديًا على مدينة نصر بهدف دون مقابل صباح يوم الخميس الماضي في لقاء شهد مشاركة البدلاء والمستبعدين من لقاء بطل موزمبيق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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