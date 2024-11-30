ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعليمات جديدة من جوميز للاعبي الزمالك على هامش مران الفريق

جوميز
جوميز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة الحديث عن برنامج الفريق خلال مران اليوم ، وأبرز المهام المطلوبة من كل لاعب، و طالب جوميز اللاعبين بغلق صفحة الكونفدرالية والتركيز على مواجهة غزل المحلة بالدوري.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية، اليوم السبت، على ملعب النادي اليوم بعدما على اللاعبون راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية مساء الأربعاء، ثم الفوز ودياً على مدينة نصر بهدف دون مقابل صباح يوم الخميس الماضي في لقاء شهد مشاركة البدلاء والمستبعدين من لقاء بطل موزمبيق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تعليمات جديدة جوميز الزمالك مران الزمالك غزل المحلة