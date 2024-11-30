السيسي: اتفقنا على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الجابون

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اتفاق مصر مع الجابون على زيادة حجم التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.

وأكد الرئيس السيسي وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بالاتحادية، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية

وأجريت للرئيس الجابوني مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقي السلاميين الجمهوريين لمصر والجابون، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.