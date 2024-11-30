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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: اتفقنا على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الجابون

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اتفاق مصر مع الجابون على زيادة حجم التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.

وأكد الرئيس السيسي وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بالاتحادية، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية

وأجريت للرئيس الجابوني مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقي السلاميين الجمهوريين لمصر والجابون، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي