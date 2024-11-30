محلل رياضي: كان طبيعي إن الأهلي يكسب استاد أبيدجان

قال المحلل الرياضي عمرو الخشاب، إنه من الطبيعي أن يفوز الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي في البطولات الإفريقية على فرق غرب إفريقيا لأن مستواها ضعيف مقارنة بما كان عليه الوضع في تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف الخشاب في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، "كان من الطبيعي أن يفوز الأهلي على ستاد أبيدجان، لكن النتيجة مش أحسن حاجة"، مشيرًا، إلى أن الفريق كان يجب أن يحقق فوزا مطمئنا وبنتيجة مميزة، والأهلي قدم أداءً مميزا، لكنه استقبل هدفين.

وتابع، "المباراة كانت في المتناول، بدأ الأهلي بشكل جيد، وصنع الفرص واستحوذ على اللعب، لكنه استقبل هدفا في وقت ما كان له أن يستقبله نتيجة بعض الأخطاء الفردية، ولكن هل ستتكرر هذه الأخطاء في مباريات كثيرة؟.. الأهلي استقبل 7 تسديدات من ستاد أبيدجان، وهذه الأمور لا يجب أن تحدث أمام فرق ذات جودة أعلى".