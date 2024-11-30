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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة غزل المحلة

مران الفريق
مران الفريق
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة  الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو الفريق حصلوا على راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية مساء الأربعاء، ثم الفوز وديًا على مدينة نصر بهدف دون مقابل صباح يوم الخميس الماضي في لقاء شهد مشاركة البدلاء والمستبعدين من لقاء بطل موزمبيق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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