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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: نقف مع الجابون ومستعدون لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديره للروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والجابون والحرص على التنسيق معها بشأن مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس السيسي وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بالاتحادية، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

وأجريت للرئيس الجابوني مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقي السلاميين الجمهوريين لمصر والجابون، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي