السيسي: بحثنا تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الجابون

أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والجابون والحرص على التنسيق معها بشأن مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس السيسي لقد أتاحت المباحثات بيننا اليوم فرصة جيدة لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية حيث تتوافر فرص حقيقية للدفع قدماً بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لكي يرتقيا إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بالاتحادية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية

وأجريت للرئيس الجابوني مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقي السلاميين الجمهوريين لمصر والجابون كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

