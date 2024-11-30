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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تعلن انتهاء خطة التدريب على ميكنة مكاتب الصحة

جانب من أعمال التدريب
جانب من أعمال التدريب
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء خطة تدريب مكاتب الصحة و الادارات الصحية علي ميكنة المواليد والوفيات وتصاريح الميلاد و الوفاه المميكن،  وذلك تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى  وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى.
فيما قام بالتدريب فريق من مسئولي مكاتب الصحه بوزارة الصحة،و بحضور الدكتور ايهاب شاهين مدير اداره مكاتب الصحه بالوزارة والدكتورة حنان حسن، مسئول الميكنة بالمديرية، علاوة على فريق الميكنه وفريق مكاتب الصحة.
واستمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام  وتضمنت تدريباً عمليا علي النظام المميكن للمواليد والوفيات  وتفعيله والمرور علي مكاتب الصحة بالدقهليه للتأكد من تفعيل جوانب الورشة عمليا إلى جانب المحاضرات النظرية.

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