4 ديسمبر.. انطلاق فعاليات مهرجان الكويت المسرحي

أعلن وائل خالد الجابر مدير مهرجان الكويت المسرحي، أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدب سيُطلق فعاليات مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ24، وذلك خلال الفترة من ٤ وحتى ١٢ ديسمبر الجاري، بحصيلة متميزة من الأنشطة والعروض المسرحية.

وتابع الجابر في بيان صدر عنه صباح اليوم السبت، أن المهرجان يتضمن "ستة عروض" مسرحية بالإضافة إلى الحلقات النقاشية، وورشتي عمل فنيتين، ويعد مهرجان الكويت من المهرجان الذي أثبت وجودها على الساحة الفنية ويعد علامة متميزة في واقع المسرح العربي، ويأتي برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري على مسرح الدسمة.

وقال الجابر: “كما ستقام مراسم الافتتاح في الثامنة من مساء الأربعاء 4 ديسمبر، وسيتخلل حفل الافتتاح تكريم شخصية المهرجان الفنانة القديرة مريم الصالح، بفضل ما قدمته من عطاءات متميزة عبر تاريخها الفني الطويل من الأعمال الدرامية والمسرحية”.

بالإضافة إلى تكريم ضيف المهرجان الفنان والكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وتكريم اللجنة الدائمة للفرق الأهلية لدول مجلس التعاون، وكوكبة من المسرحيين، ومن ثم إعلان لجنة التحكيم.

وأوضح الجابر في البيان أن الفعاليات ستتوالى بعد ذلك، متضمنة حوار مع شخصية المهرجان الفنان مريم الصالح، ثم حوار آخر مع ضيف المهرجان الفنان والكاتب إسماعيل عبدالله يديرهما الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل.

كما ستتضمن الفعاليات تعقيبات مستمرة على العروض المسرحية من قبل نخبة من الفنانين والنقاد والأكاديميين والمتخصصين، خلال حلقات نقاشية في قاعة الندوات بمسرح الدسمة.

وذكر الجابر أن المهرجان سيشهد احتفالية اللجنة الدائمة للفرق الأهلية لمهرجان المسرح الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عرض الإستراتيجية وتكريم أعضاء اللجنة الدائمة.

وكشف الجابر عن أول عروض المهرجان يوم 5 ديسمبر وهي مسرحية "تحت الظلال" لفرقة مسرح الخليج العربي، من تأليف مريم نصير، وإخراج محمد الأنصاري، ويشهد تاريخ 6 ديسمبر عرض مسرحية "من زاوية أخرى" لفرقة المسرح الكويتي، من تأليف مصعب السالم، وإخراج محمد الشطي، فيما ستكون ثالث العروض المسرحية بتاريخ 7 ديسمبر لفرقة المسرح العربي بمسرحية "لا تهدي وردة"، من تأليف بدر حياتي، وإخراج أحمد البناي.

ويعرض بتاريخ 8 ديسمبر للهيئة العامة للشباب مسرحية "اغتصاب" تأليف سعد الله ونوس، ومن إخراج خالد أمين.

وفي تاريخ 9 ديسمبر ستعرض مسرحية "أنتم مدعون إلى حفلة" لشركة ترند برودكشن، من تأليف فاطمة العامر، وإخراج هاني الهزاع، وستكون آخر العروض المسرحية بتاريخ 10 ديسمبر حيث ستعرض مسرحية "نداء" للمعهد العالي للفنون المسرحية من تأليف عثمان الشطي، وإخراج فيصل العبيد.

وأشار “ الجابر” أن جميع العروض ستقام على مسرح الدسمة وسيعقبها ندوات تطبيقية بمشاركة فنانين ونقاد وأكاديميين ومهتمين بالشأن المسرحي.

وسيقام حفل الختام وتوزيع الجوائز على مسرح الدسمة يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري.

وختم الجابر بقوله: "نطمح إلى أن يحقق المهرجان في دورته الجديدة الـ24 المأمول منه، لتقديم أعمال وعروض مسرحية، تحظى باستحسان وقبول الجمهور الكريم، انطلاقاً من أهمية المسرح في توعية المجتمعات.

