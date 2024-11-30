انطلاق المراجعات المجانية للصفين الأول والثاني الثانوي بمطروح.. صور

صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، أن قطار المراجعات المجانية لأبنائنا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، انطلق بقاعة مجمع عادل الصفتي الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح، وسط إقبال طلابي كبير وتركيز شديد لتحقيق أقصى استفادة من تلك المراجعات قبل انطلاق امتحانات التقييم الشهري صباح الغد.

وأوضحت وكيل الوزارة أن تلك المراجعات تأتي وفق تكليفات السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ بتنفيذ مراجعات نهائية وقوافل تعليمية للشهادات العامة وصفوف النقل بشكل دورى على مدار المرحلة المقبلة للارتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى للطلاب وتدريبهم على امتحانات التقييم الشهرية، وذلك بكافة أرجاء المحافظة من خلال الاستعانة بخبراء المواد الدراسية في جميع المناهج التعليمية.

وأشارت فتحي أن تعليم مطروح يهدف من خلال تنظيم تلك الفعاليات التعليمية التي تستمر على مدار امتحانات التقييم لشهر نوفمبر إلى الارتقاء بالمستوى التحصيلية للطلاب؛ ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب، وتخفيفا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة.

وطالبت نادية فتحي الطلاب الحاضرين بضرورة الجد والاجتهاد فى تحصيل العلم من أجل تحقيق أقصى استفادة من المحاضرات المجانية وخبرات المحاضرين وبضرورة الالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة للمحاضرات مع التحلى بالهدوء والجدية والالتزام.

إنطلاق المراجعات المجانية للصفين الأول والثاني الثانوي بمطروح

IMG-20241130-WA0002

IMG-20241130-WA0003

IMG-20241130-WA0000