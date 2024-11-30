ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق المراجعات المجانية للصفين الأول والثاني الثانوي بمطروح.. صور

إنطلاق المراجعات
إنطلاق المراجعات المجانية للصفين الأول والثاني الثانوي بمطرو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، أن قطار المراجعات المجانية لأبنائنا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، انطلق بقاعة مجمع عادل الصفتي الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح، وسط إقبال طلابي كبير وتركيز شديد لتحقيق أقصى استفادة من تلك المراجعات قبل انطلاق امتحانات التقييم الشهري صباح الغد. 

وأوضحت وكيل الوزارة أن تلك المراجعات تأتي وفق تكليفات السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ بتنفيذ مراجعات نهائية وقوافل تعليمية للشهادات العامة وصفوف النقل بشكل دورى على مدار المرحلة المقبلة للارتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى للطلاب وتدريبهم  على امتحانات التقييم الشهرية، وذلك بكافة أرجاء المحافظة من خلال الاستعانة بخبراء المواد الدراسية في جميع المناهج التعليمية.

وأشارت فتحي أن تعليم مطروح يهدف من خلال تنظيم تلك الفعاليات التعليمية التي تستمر على مدار امتحانات التقييم لشهر نوفمبر إلى الارتقاء بالمستوى التحصيلية للطلاب؛ ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي  متطور يستفيد منه الطلاب، وتخفيفا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة. 

وطالبت نادية فتحي الطلاب الحاضرين بضرورة الجد والاجتهاد فى تحصيل العلم من أجل تحقيق أقصى استفادة من المحاضرات المجانية وخبرات المحاضرين  وبضرورة الالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة للمحاضرات مع التحلى بالهدوء والجدية والالتزام.

إنطلاق المراجعات المجانية للصفين الأول والثاني الثانوي بمطروح

IMG-20241130-WA0002
IMG-20241130-WA0002
IMG-20241130-WA0003
IMG-20241130-WA0003
IMG-20241130-WA0000
IMG-20241130-WA0000
IMG-20241130-WA0001
IMG-20241130-WA0001
مطروح تعليم مطروح نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح المراجعة النهائية طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام