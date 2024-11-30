هاني أبو ريدة: بدأنا العمل الفوري لعودة الجماهير للمدرجات بالسعة الكاملة

كشف المهندس هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، عن عمله في البدء الفوري للعودة الكاملة للجماهير في المدرجات والتنسيق مع جميع الجهات بما فيها الوزارة والرعاة وشركة تذكرتي ووسائل الإعلام والأجهزة المختلفة، لمناقشة ومعالجة أسباب إحجام الجماهير عن حضور المباريات ودعم المنتخبات الوطنية، وتوفير أجواء مريحة لتجربة دخول الاستاد.

وقال هاني أبو ريدة في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، إن مجلسه سيعمل على تطوير كافة الإدارات داخل الاتحاد وفقاً لأحدث الأدوات والمعايير، وتطوير إدارة الإعلام والمسابقات وشئون اللاعبين وغيرها من الملفات.

قائمة هاني أبو ريدة

وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبو العينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

رفض الطعون ضد قائمة هاني أبو ريدة

قامت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المستشار علي النمر، بإغلاق باب الطعون على قائمة المرشحين رسميا يوم الأحد الماضي.

وانتهت اللجنة القضائية من فحص كافة الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة، وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وكشف مصدر باللجنة لـ"البوابة نيوز" أنه تم رفض كافة الطعون المقدمة ضد المهندس هاني أبو ريدة وعدد من أعضاء قائمته، لأنها جاءت كيدية وبدون أي سند قانوني، مشيرا إلى ثبوت صحة المستندات والشهادات المقدمة للجنة وسلامة أوراق كافة المرشحين تماشيا مع شروط الترشح.

وتقدمت قائمة واحدة يقودها المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لخوض انتخابات اتحاد الكرة ومن المقرر إجراء الجمعية العمومية يوم ١٠ ديسمبر المقبل للإعلان عن مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة ٤ سنوات قادمة.