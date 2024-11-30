18 مليونًا لأعمال صيانة خطوط الضغط العالي بمحطة تحلية اليسر في الغردقة

أكد المهندس أحمد شعبان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه يجري العمل على صيانة خطوط الضغط العالي بمحطة اليسر لتحلية المياه بتكلفة إجمالية ١٨ مليون جنيه ضمن الإجراءات التي تتخذها الشركة لتحسين كميات المياه بالمحطة.

وأضاف شعبان أنه قد تم استلام قطع الاستانلس فور الانتهاء من إجراءات استيرادها من الخارج.

ووجه رئيس شركة المياه الشركة التي تم إسناد أعمال التركيب اليها بسرعه الانتهاء من تركيب القطع التي تم توفيرها لتحسين كميات وجودة المياه المنتجة من محطة اليسر لتحلية المياه، وذلك تمهيدا لتغير وحدات الأغشية مما يساهم في عمل محطة اليسر لتحلية المياه بأعلى كفاءة وطبقا للمعايير القياسية لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

من جهة أخرى أكد شعبان على الالتزام بالصيانة الدورية للمحطة طبقا للمعايير القياسية المتبعة في مجال تحليه المياه للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمحطة.

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