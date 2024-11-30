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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التعليم يعرب عن فرحته بفوز المصري على الزمالك

وزير التعليم خلال
وزير التعليم خلال كلمته
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أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن فرحته بفوز النادي المصري على نادي الزمالك في المباراة الأخيرة التي جمعتهما بالدوري المصري.

وقال الوزير، خلال زيارته محافظة بورسعيد لحضور حفل تخرج أول دفعة من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد، موجها حديثه للإعلامي إبراهيم عبد الجواد، قائلا: "حضرتك فرحان إن المصري كسب الزمالك وأنا فرحان معاك".

يشار إلى أن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية انطلقت عام 2021، وتهدف إلى تعزيز مهارات الشباب التقنية لتحسين فرص العمل في محافظة بورسعيد من خلال تعليم وتدريب تقنيين مهنيين ممتازين، إلى جانب تلبية احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنمو الاقتصادي في مصر، وتضم تخصصات: صيانة وتشغيل معدات الطاقة، والصيانة الكهربائية، والشبكات وأمن المعلومات، واللوجستيات، وصيانة السيارات والمركبات الخفيفة.

بورسعيد وزير التربية والتعليم ظهر النادي المصري الزمالك