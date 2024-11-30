رفع 70 طن مخلفات وتراكمات قمامة من طريق قرية بني زيد بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني لموجود على جانبي الطرق وضفاف الترع ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظاً علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز قد نظمت حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني من الطريق السريع بنطاق قرية بني زيد بمشاركة أحمد رشوان رئيس القرية وذلك ضمن الجهود اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء بالمركز أو بالقرى حيث تم خلال الحملة رفع مخلفات الهدم الموجودة على ضفاف الترع بالقرية من أول المشابك إلي مدخل قرية الطوابية بواسطة معدات المركز ومعدات قرية بني زيد والجرارات الزراعية الموجودة بالقرية حيث تم رفع رفع ما يقرب من 70 طن مخلفات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.