بسبب الركبة.. شكوك حول مشاركة مروان عطية ورضا سليم في مواجهة البنك الأهلي

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مروان عطية ورضا سليم في مواجهة الفريق أمام البنك الأهلي المقرر لها غدا الأحد في الدوري الممتاز.

وتجددت شكوى رضا سليم ومروان عطية من آلام الركبة خلال تدريبات الفريق الأخيرة أمس استعدادا لمواجهة البنك الأهلي وسط ترقب لموقفهما من التواجد بقائمة الفريق التي يختارها مارسيل كولر عقب مران الفريق الأخير مساء اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ويخضع الثنائي لفحص طبي جديد في مران الأهلي الأخير قبل لقاء البنك الأهلي، لتحديد موقفهما من المواجهة ولكن فرص لحاق الثنائي بالمباراة غامضة بعد خضوعهما لجلسات علاج طبيعي بشكل مكثف طوال الأيام الماضية.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي

ويفقد الأهلي خدمات 5 لاعبين أمام البنك الأهلي لأسباب مختلفة حيث يغيب الثلاثي محمد هاني وأشرف داري ووسام أبو علي، للإصابة وإمام عاشور بقرار تأديبي من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي بعد الدخول في أزمة مع محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق .

فيما يأتي غياب طاهر محمد طاهر بسبب تراكم البطاقات؛ إذ حصل اللاعب على بطاقة صفراء جديدة، في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره البنك الأهلى في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز “داوري نايل” .

وكان الأهلي حقق الفوز على استاد ابيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الخامسة مساء غد الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري .

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقات المحلية في مصر حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي .