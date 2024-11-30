البابا فرنسيس: لنصلِّ من أجل مجيء ملكوت المسيح

استقبل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم السبت، في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء الـ "Hidden Christian Research Association" وللمناسبة وجه البابا كلمة رحّب بها بضيوفه، وقال يسعدني أن أستقبلكم بمناسبة زيارتكم في أعقاب إدراج المواقع المسيحية الخفية في منطقة ناغازاكي على قائمة التراث العالمي، الذي تمَّ في عام ٢٠١٨.

وأضاف: “إنني أقدّر كثيرًا جهودكم في الحفاظ على هذه المواقع كشواهد قيّمة على فصل عظيم وإنما خفي في تاريخ الكنيسة العالمية وتاريخ شعبكم النبيل”.

وتابع: “آمل أن يكون الاعتراف بأهمية هذه المواقع، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ عليها بشكل مناسب، بمثابة شهادة حية على أمانة الكثير من المسيحيين اليابانيين، الذين نقلوا كنز الإيمان الثمين كميراث من جيل إلى جيل”.

وقال البابا فرنسيس: "من المناسب أن يكون لقاؤنا هذا عشية الاحتفال بذكرى القديس فرنسيس كسفاريوس، المرسل العظيم الذي حلم بأن تُـنتج البشارة بالإنجيل حصادًا غنيًا من النفوس في أرضكم الأم. وكورثة لهذا الحلم، ليجعل عملكم في التربية والمحافظة هذا الفصل البارز في تاريخ البشارة معروفًا ومقدّرًا بشكل أفضل. ولتكن زيارة هذه المواقع التاريخية لأتباع المسيح في اليابان اليوم بمثابة "ذكرى حية، ومصدر إلهام للعمل الرسولي، وحافزًا لتجديد البشارة في أرضكم".

وخلص البابا فرنسيس إلى القول أيها الأصدقاء الأعزاء، عندما نفكر في بطولة المرسلين الأوائل، وعندما نفكر في شجاعة الشهداء اليابانيين وفي مثابرة الجماعة الكاثوليكية الصغيرة وإنما الأمينة في بلادكم، كيف لا يمكننا أن نوجه أفكارنا إلى إخوتنا وأخواتنا المسيحيين الذين يعانون في أيامنا هذه من الاضطهاد وحتى الموت باسم يسوع؟ أسألكم أن تنضموا إليّ في الصلاة من أجلهم، ومن أجل الذين يتألّمون بسبب ثمار الحرب المرّة، وثمار العنف والكراهية والاضطهاد.

واختتم: “لنوكل أنفسنا إلى شفاعة العذراء مريم، أم الكنيسة، ولنصلِّ بحرارة أكبر من أجل مجيء ملكوت المسيح، ملكوت المصالحة الشاملة والعدالة والسلام بمودة أمنحكم فيض البركة الرسولية وأؤكد لكم صلواتي. وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي”.