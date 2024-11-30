انطلاق فعاليات المهرجان الرياضى الكروس فت (BE FIT) بجامعة كفر الشيخ

أطلقت جامعة كفر الشيخ، فعاليات المهرجان الرياضي للجامعات المصرية الكروس فت (BE FIT)، والذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي استهدف رفع الكفائة واللياقة البدنية لطلاب الجامعة، والبالغ عددهم ٨٠٠ طالب وطالبة من طلبة الجامعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم المهرجان يأتي فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو رفع معدلات اللياقة البدنية، وإنطلاقاً من حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم دعائم وأسس منظومة العمل الجامعي، مشيداً بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وما يتم تنفيذه من فعاليات متنوعة من أجل دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين، مضيفاً أن الجامعة تولي اهتمام كبير بالجانب الرياضي، لدورها الإيجابي فى التربية البدنية والاخلاقية للشباب، بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية القادر على العطاء والإنتاج.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالحضور معربا عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة، فى تنفيذ الأنشطة الطلابية الجامعية والتى تهدف لتنمية وتطوير طلبة الجامعة تماشيا مع توجيهات وتوصيات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير وتنمية مهارات وقدرات الشباب المصري، موجهاً الشكر لإدارة رعاية الطلاب على حسن تنظيم المهرجان.

وعلى جانب آخر أشار ممثلي وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها الوزارة لتوفير كافة الدعم والرعاية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك عن طريق إعداد خطة شاملة ومتكاملة تواكب احتياجات وقدرات طلبة الجامعة.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الرياضي جاءت بمشاركة طلاب وطالبات جميع كليات الجامعة، ويتضمن عدد من المسابقات البدنية (be fit)، والتى تهدف إلى قياس مدي التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب الجامعي.