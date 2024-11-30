تحرير أكثر من 180 محضر مخالفات تموينية ببني سويف خلال أسبوع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 23 حتى 29 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. تضمن التقرير الذي أعده جمعة عبدالحيفظ مدير مديرية التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 79 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 22 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 17 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 9 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، محضر للتصرف في 279 جوال دقيق من حصص المخابز البلدية.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

كما تم تحرير 13 محضرًا ضد المسؤولين عن محلات السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك لحيازة وعرض منتجات غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر، غير مصحوبة بالفواتير التي تثبت مصدرها. وتم ضبط كميات من المنتجات المخالفة والتي تضمنت 800 عبوة زيت طعام و 5.6 طن ردة خشنة، و5 أجولة فول صوبا، بالإضافة إلى 250 كجم زبدة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة للتصرف. بينما تم سحب 5عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليًا.

كما تم تحرير محضرين ضد المسؤولين عن محلات بيع السجائر والأدخنة، وذلك لحيازتهم وعرضهم سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربّة بطرق غير مشروعة، حيث تم ضبط 400 علبة سجائر مستوردة متنوعة و20 عبوة معسل، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، تم تحرير 4 محاضر ضد تجار مواد غذائية لحيازتهم سلعًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم ضبط 3آلاف و200 لتر من الألبان الفاسدة، 159 كيسًا من المقرمشات والشيبسي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في حين تم ضبط 45 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 4 محاضر لتلك المخالفات. كما تم تحرير 3 محاضر ضد الجزارين لعدم تغطيتهم للحوم للبيع بالشاش الأبيض. وفيما يتعلق بالنشاط التجاري، تم تحرير محضرين ضد المسؤولين عن أنشطة تجارية لبدء النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة أو إصدار سجل تجاري، وتم أيضًا تحرير 31 جنحة ضد المسؤولين عن المنشآت التجارية لعدم إعلان الأسعار بشكل مناسب للجمهور، سواء عن طريق بطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات.

كما تم تحرير 40 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، و3 جنح ضد المسؤولين عن مستودعات بوتاجاز لقيامهم بغلق المستودعات وعدم ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، مخالفين بذلك التعليمات الصادرة.